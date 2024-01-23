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Враг бил по Сумщине: сбрасывал мины и боеприпасы дронами

Ольга ГлущенкоВторник, 23 января 2024, 01:54
Враг бил по Сумщине: сбрасывал мины и боеприпасы дронами
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 40 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксирован сброс боеприпасов дронами, а также мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали:  Всего зафиксировано 186 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Свесская громады.

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По Белопольской громаде произошло попадание дрона типа "FPV" – 3 взрыва, также были обстрелы из минометов – 12 взрывов и артиллерии – 24 взрыва.

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии: 28 взрывов; минометов: 9 взрывов; гранатометов СПГ и АГС: 39 взрывов. Кроме того, осуществлен сброс ВОГ с помощью БпЛА: 4 взрыва и попадание дронов типа "FPV": 2 взрыва.

На Краснопольскую громаду зафиксирован сброс ВОГ с помощью БПЛА – 6 взрывов и минометный обстрел – 4 взрыва.

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Эсманская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был обстрел из стрелкового оружия.

По Хотинской общине враг ударил из минометов – 25 взрывов.

По Свеской общине осуществлен минометный обстрел – 2 взрыва и артобстрел – 3 взрыва.

Юнаковскую общину россияне обстреливали из артиллерии, 8 взрывов.

По Середино-Будской общине осуществлены минометные обстрелы, также 8 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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