Лавров проводит переговоры с главой МИД Турции – росСМИ
Вторник, 23 января 2024, 02:18
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в штаб-квартире ООН.
Источник: российское пропагандистское издание ТАСС
Дословно: "Перед встречей министры обменялись рукопожатием и поинтересовались друг у друга, как дела.
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Ранее Лавров встретился в ООН с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии".
Напомним: Борт главы МИД РФ Сергея Лаврова преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.