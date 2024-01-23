Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в штаб-квартире ООН.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС

Дословно: "Перед встречей министры обменялись рукопожатием и поинтересовались друг у друга, как дела.

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Ранее Лавров встретился в ООН с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии".

Напомним: Борт главы МИД РФ Сергея Лаврова преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.