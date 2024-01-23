Урожайные сутки: ВСУ уничтожили 960 захватчиков, 59 ББМ и 51 артсистему россиян
Вторник, 23 января 2024, 08:09
Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов в освободительной войне против России − только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 980 захватчиков, 59 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему и 22 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 377 820 (+960) человек,
- танков − 6 214 (+22) ед,
- боевых бронированных машин − 11 548 (+59) ед,
- артиллерийских систем − 8 947 (+51) ед,
- РСЗО − 970 (+2) ед,
- средств ПВО − 657 (+0) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 961 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 820 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 956 (+65) ед,
- специальной техники − 1 409 (+12) ед.
Данные уточняются.