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Урожайные сутки: ВСУ уничтожили 960 захватчиков, 59 ББМ и 51 артсистему россиян

Ирина БалачукВторник, 23 января 2024, 08:09
Урожайные сутки: ВСУ уничтожили 960 захватчиков, 59 ББМ и 51 артсистему россиян
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов в освободительной войне против России − только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 980 захватчиков, 59 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему и 22 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 377 820 (+960) человек,
  • танков − 6 214 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 548 (+59) ед,
  • артиллерийских систем − 8 947 (+51) ед,
  • РСЗО − 970 (+2) ед,
  • средств ПВО − 657 (+0) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 961 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 820 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 956 (+65) ед,
  • специальной техники − 1 409 (+12) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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