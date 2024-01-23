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Удар РФ по Харькову: есть погибшие, ранены дети, горит газопровод, разрушена школа

Валентина РоманенкоВторник, 23 января 2024, 08:10
Удар РФ по Харькову: есть погибшие, ранены дети, горит газопровод, разрушена школа
фото из Facebook Болвинова

По предварительным данным, около 4:00 и 7:20 утра вторника РФ нанесла удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова ракетами Х-22, по состоянию на 9.20 известно о трех погибших и 35 раненых, среди них - двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся 5 человек.

Источник: начальник следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Болвинова: "Серия ударов по городу и области - горит газопровод, ранены дети".

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Детали: По данным правоохранителя, было четыре попадания - в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе.

По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.

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Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. По словам Болвинова, предварительно - двумя ракетами С-300.

Обновлено: В то же время по данным мэра Харькова Игоря Терехова, следствием утреннего обстрела является полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Также в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

Председатель ОВА Олег Синегубов сообщает, что по состоянию на 8:20 вторника известно о двух погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Киевском районе Харькова.

"Около 04:00 и 07:20 оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города Харьков. Предварительно - ракетами Х-22.

В результате ударов две женщины погибли, минимум 13 человек получили ранения. Данные обновляются. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение, другая исключительно гражданская инфраструктура", - обновил сообщение глава ОВА.

В 9.10 в эфире национального телемарафона Терехов сообщил о трех погибших и 28 раненых.

По данным полиции, под завалами остаются люди.

Что предшествовало: После 4 часов утра 23 января стало известно о серии ударов по Харькову.

Темы: Харьковракетный ударвойнаполиция
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