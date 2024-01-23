Число погибших в Харькове возросло до 8, среди них 8-летняя девочка
Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Харкову зросла до восьми людей.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Количество погибших в Харькове возросло до семи".
Обновлено: Ранее сообщалось о 6 жертвах, но позже Синегубов сообщил о еще одном погибшем человеке.
Ранее, по информации ОГП, количество погибших в результате обстрела Харькова возросло до пяти человек, 46 - раненых.
Позже ОГП сообщил, что спасатели также достали тело погибшей 21-летней девушки из-под завалов разрушенного ракетным ударом подъезда.
Обновлено в 18:51: Синегубов сообщил, что под завалами спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. По состоянию на данный момент – 8 погибших.
Позже в ГСЧС уточнили, что девочка восьмилетнего возраста и опубликовали видео с деблокированием тела.
Предыстория:
- Около 4:00 и 7:20 утра вторника РФ нанесла удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова ракетами Х-22.
- По состоянию на 9.20 было известно о трех погибших и 35 раненых, среди них - двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находились 5 человек.