Число погибших в Харькове возросло до 8, среди них 8-летняя девочка

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Харкову зросла до восьми людей.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Количество погибших в Харькове возросло до семи".

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Обновлено: Ранее сообщалось о 6 жертвах, но позже Синегубов сообщил о еще одном погибшем человеке.

Ранее, по информации ОГП, количество погибших в результате обстрела Харькова возросло до пяти человек, 46 - раненых.

Позже ОГП сообщил, что спасатели также достали тело погибшей 21-летней девушки из-под завалов разрушенного ракетным ударом подъезда.

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Обновлено в 18:51: Синегубов сообщил, что под завалами спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. По состоянию на данный момент – 8 погибших.

Позже в ГСЧС уточнили, что девочка восьмилетнего возраста и опубликовали видео с деблокированием тела.

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