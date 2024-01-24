Российские блогеры утверждают, что оккупанты пытаются выйти из позиционной войны – ISW
Российские блогеры утверждают, что российские оккупационные войска пытаются компенсировать удары украинских дронов, чтобы выйти из позиционной войны, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Источник: ISW
Детали: Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ пытаются компенсировать украинские удары с беспилотников и в тылу на уровне, необходимом для того, чтобы выйти из позиционной войны.
Российский военный блогер заявил 23 января, что войскам РФ нужно выяснить, как выйти из позиционной войны, но что российские войска не могут сконцентрироваться в количестве, достаточном для прорыва украинских линий, поскольку украинские войска наносят удары по всем скоплениям сил больше батальона.
Он утверждал, что украинские войска наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближнем тылу.
Также военный блогер сообщил, что украинские силы нацеливаются на небольшие российские группы из одной-двух пехотных рот и 10 бронемашин с помощью беспилотников, не позволяя российским войскам даже достичь украинских передовых оборонительных рубежей.
Россиянин пожаловался, что единственным решением российских войск до сих пор была атака 10-20 согнанных пехотинцев с бронетехникой, которая поддерживала их на "экстремальном" расстоянии позади пехоты.
Связанный с Кремлем военный блогер ответил, соглашаясь с первым блогером, утверждая, что украинский технологический прогресс затруднил российским войскам концентрацию нескольких дивизий в отдельном географическом районе без того, чтобы украинские войска не обнаружили концентрацию этих сил.
Военный блогер подчеркнул, что российским войскам необходимо как получить косвенное огневое преимущество над украинскими войсками, так и модернизировать российское командование и управление, чтобы выйти из позиционной войны. Он подчеркнул, что российские войска на передовой должны иметь возможность быстрой связи, чтобы минимизировать время между обнаружением и поражением цели, и что это изменение произойдет только при условии существенных изменений в процессах С2.
Характеристики и проблемы позиционной войны, определенные российскими блогерами в ходе недавних дискуссий, пересекаются со многими системными проблемами российской армии, на которые блогеры жалуются уже длительное время.
Как отмечают аналитики, пока нет никаких признаков того, что российское военное командование существенно улучшило любую из этих выявленных проблем на оперативном уровне, необходимом для прорыва позиционного фронта в одной или нескольких из зон театра военных действий.
Однако недавно российские войска доказали свою способность достигать незначительных тактических успехов во время интенсивных наступательных действий, даже несмотря на эти системные проблемы, в частности, под Купянском Харьковской области и Авдеевкой Донецкой области.
Кроме того, говорится в отчете, учитывая серию ракетных ударов по Украине, ISW продолжает оценивать, что Россия, вероятно, пытается приобрести больше баллистических ракет из-за рубежа, в том числе из Ирана и Северной Кореи, поскольку баллистические ракеты при определенных обстоятельствах могут быть более успешными для поражения украинских целей.
Ключевые выводы ISW за 23 января:
- Западные государства подтвердили свою поддержку Украины и приверженность развитию украинской оборонно-промышленной базы во время 18-й Украинской оборонной контактной группы Рамштайн в Германии 23 января.
- 23 января НАТО заключила контракты на закупку более 200 000 артиллерийских снарядов, которые, вероятно, позволят НАТО направить дополнительную помощь Украине или пополнить запасы Альянса.
- Российские военные блогеры утверждают, что российские войска пытаются компенсировать украинские удары с беспилотников и удары в тылу на уровне, необходимом для выхода из позиционной войны.
- В ночь с 22 на 23 января российские войска совершили серию ракетных ударов по Украине, причем эта серия ударов, вероятно, была направлена на прорыв украинской системы ПВО.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и министром иностранных дел Палестинской национальной администрации Риядом аль-Малики в рамках усилий по углублению отношений России с ближневосточными игроками.
- Внутренняя политика Кремля, сосредоточенная на "Году семьи" в 2024 году, вероятно, частично направлена на преодоление продолжающегося демографического кризиса в России.
- Российский Балтийский флот проводит прибрежные ракетные учения, которые, вероятно, будут противостоять текущим учениям НАТО Steadfast Defender - 2024.
- Кремль может намереваться использовать президентские выборы в России 2024 года как референдум по войне России в Украине.
- Российская правовая система расширяет преследование за вымогательство с целью широкого подавления источников инакомыслия.
- Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной, Авдеевки и Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 23 января.
- Глава правительства так называемой "ДНР" Евгений Солнцев объявил 23 января, что филиал российского военно-морского училища имени Нахимова в оккупированном Мариуполе начнет обучение первых курсантов 1 сентября 2024 года.
- Российские оккупационные власти, вероятно, намеренно искажают статистику численности населения на оккупированных территориях, чтобы поощрить людей к переселению в оккупированные населенные пункты.