Израиль и ХАМАС ведут переговоры о месячном перемирии – Reuters

Израиль и ХАМАС в целом согласны с тем, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться во время месячного перемирия, которое тормозится из-за разногласий между двумя сторонами видения, как достичь окончательного прекращения войны в Газе.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Интенсивные посреднические усилия под руководством Катара, Вашингтона и Египта в последние недели были сосредоточены на поэтапном подходе к освобождению различных категорий израильских заложников - начиная с гражданских лиц и заканчивая солдатами - в обмен на прекращение боевых действий, освобождение палестинских заключенных и оказание большей помощи Газе.

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Последний раунд "челночной дипломатии" начался 28 декабря и сузил разногласия относительно продолжительности первоначального прекращения огня примерно до 30 дней, после того, как ХАМАС впервые предложил паузу на несколько месяцев.

Однако, по словам шести источников, ХАМАС отказался двигаться дальше, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

В то время, как Израиль пытается вести переговоры поэтапно, ХАМАС стремится к "пакетному соглашению", которое предусматривает постоянное прекращение огня до освобождения заложников на начальном этапе.

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Издание добавляет, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры через посредников, а не напрямую.

Представитель Белого дома заявил во вторник, что посол США на Ближнем Востоке Бретт Макгерк находится в регионе - второй раз за неделю - для переговоров об освобождении заложников, и что Вашингтон поддержит более длительную "гуманитарную паузу".

Два источника в египетских службах безопасности сообщили, что ведется работа с целью убедить ХАМАС согласиться на месячное перемирие, за которым должно последовать постоянное прекращение огня. Однако ХАМАС требует гарантий того, что вторая фаза соглашения будет выполнена, чтобы согласиться на первоначальное перемирие.

Отвечая на вопрос о переговорах, высокопоставленный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил агентству, что организация открыта для обсуждения идей, но никакого соглашения еще не заключено.

"Мы открыты для всех инициатив и предложений, но любое соглашение должно основываться на прекращении агрессии и полном выводе оккупационных войск из Сектора Газа", - сказал Абу Зухри.

По словам седьмого источника, высокопоставленного представителя ХАМАСа, Израиль предложил прекратить войну, если ХАМАС выведет шестерых лидеров из Газы. Однако, по его словам, ХАМАС "абсолютно" отверг это предложение.

Источник сообщил, что в список вошли организаторы нападений ХАМАСа на Израиль 7 октября Яхья Синвар и Мохаммед аль-Дейф, которые являются главными целями Израиля для уничтожения или захвата в войне и, как полагают, скрываются в разветвленной сети туннелей ХАМАСа под Газой.

Напомним: Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансировал создание палестинской террористической группировки ХАМАС, что ранее отрицал премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Ранее Совет ЕС одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", который позволяет накладывать санкции на тех, кто предоставляет группировке финансовую или любую другую поддержку.

Также на этой неделе ЕС ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а еще в декабре – против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу.