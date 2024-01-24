ВСУ за сутки минусовали 200 российских дронов на Таврийском направлении – Тарнавский

За минувшие сутки на Таврийском направлении нейтрализовали или уничтожили 200 российских беспилотников.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский

Прямая речь: "За прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 200 различных вражеских БпЛА.

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Враг нанес 39 авиационных ударов, провел 36 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов. Общие потери оккупантов составили 394 человека".

Детали: За сутки на Таврическом направлении враг также потерял 5 танков, 14 ББМ, 15 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 16 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.

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