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ВСУ за сутки минусовали 200 российских дронов на Таврийском направлении – Тарнавский

Татьяна ЛозовенкоСреда, 24 января 2024, 09:21
ВСУ за сутки минусовали 200 российских дронов на Таврийском направлении – Тарнавский
РОССИЙСКИЙ ДРОН "ЛЮТИК", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ТАСС

За минувшие сутки на Таврийском направлении нейтрализовали или уничтожили 200 российских беспилотников.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский 

Прямая речь: "За прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 200 различных вражеских БпЛА.

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Враг нанес 39 авиационных ударов, провел 36 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов. Общие потери оккупантов составили 394 человека".

Детали: За сутки на Таврическом направлении враг также потерял 5 танков, 14 ББМ, 15 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 16 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.

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Темы: Вооруженные силыбеспилотникивойна
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