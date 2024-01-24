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"Ищи Leopard, Bradley и HIMARS": в Донецкой области задержали агента РФ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 24 января 2024, 11:28
Ищи Leopard, Bradley и HIMARS: в Донецкой области задержали агента РФ
фото СБУ

В Донецкой области задержали российского шпиона, который передал ФСБ координаты баз, где размещались украинские бойцы, а также "охотился" на реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

Источник: Донецкая областная прокуратура, СБУ 

Детали: Прокуратура сообщает, что осенью 2023 года житель города Мирноград переписывался в Telegram с представителем ФСБ, и в течение декабря он передавал ему данные по объектам, в которых размещались украинские военнослужащие.

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В частности, по заданию куратора шпион узнал о расположении подразделений ВСУ в г. Мирнограде и г. Покровске. Разведанные локации он замечал на карте и передавал их представителю ФСБ. 

 
ФОТО сбу

СБУ публикует часть переписки шпиона с российским куратором. По информации Службы безопасности, среди основных целей врага были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой. Также агрессора интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения войск в направлении передовой.

В зоне особого внимания, как утверждает СБУ, были реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley. Для осуществления ударов по объектам ВСУ российский агент должен был выявить их локации и передать координаты.

ВИДЕО ДНЯ

В результате спецоперации мужчину задержали в собственном доме. У него изъят телефон, который он использовал для фотографирования и переписки с ФСБ.

Прокуратура сообщает, что ему вручили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Темы: Донецкая областьшпионажСБУпрокуратура
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