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В Минобороны "выясняют информацию" относительно падения самолета Ил-76 – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 24 января 2024, 12:36
В Минобороны выясняют информацию относительно падения самолета Ил-76 – СМИ
Іл-76, РИА Новости

Минобороны Украины "выясняет информацию" относительно падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в Минобороны

Детали: В Минобороны Украины не смогли подтвердить "Суспільному", что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".

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Предыстория:

  • В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76, на месте работают следственная группа и МЧС. Минобороны РФ утверждало, что на борту находились 65 военных ВСУ, которых перевозили для обмена.
  • "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщила о причастности ВСУ к сбитию самолета. В то же время другой источник УП не подтвердил эту информацию.

Темы: РосcияМинобороныавиа
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