В Минобороны "выясняют информацию" относительно падения самолета Ил-76 – СМИ

Минобороны Украины "выясняет информацию" относительно падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в Минобороны

Детали: В Минобороны Украины не смогли подтвердить "Суспільному", что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".

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