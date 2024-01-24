Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белгородской области РФ упал военный самолет ИЛ-76

Станислав ПогориловСреда, 24 января 2024, 12:35
В Белгородской области РФ упал военный самолет ИЛ-76
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет Ил-76, губернатор сообщил о "происшествии", на месте работают следственная группа и МЧС. Вооруженные силы подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Исправлено: Ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета. В то же время другой источник УП не подтвердил эту информацию.

Источник: местные Telegram-каналы, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, источники УП в Вооруженных силах Украины, российский "Интерфакс", Министерство обороны России

Реклама:

Прямая речь Гладкова: "Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже".

Детали: Местные паблики сообщают, что предположительно упал Ил-76.

ВИДЕО ДНЯ

Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Российский "Интерфакс" приводит слова председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, который утверждает, что Ил-76 якобы был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или IRIS T.

Он заявляет, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена.  "Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще около 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - утверждает Картаполов. 

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.

Обновление: Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины поразили самолет с применением зенитного ракетного комплекса, выпустив из Липцев Харьковской области 2 ракеты. Вследствие этого, как утверждает российское оборонное ведомство, погибли 74 человека: 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих, которых якобы везли на обмен, и 3 сопровождавших их российских военнослужащих.

Темы: РосcияИл-76 в Россиивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом выступает против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине

США и Британия нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Стала известна новая дата боя Усика и Фьюри

"Дія" не выдержала нашествия голосований в отборе на "Евровидение"

Зеленский: Надо делать возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражения РФ

видеоВ Москве задержали журналистов, снимавших акцию жен мобилизованных – СМИ

Все новости...

Читайте УП В Google News

"Ищи Leopard, Bradley и HIMARS": в Донецкой области задержали агента РФ
Пентагон: Без денег не можем помочь Украине с ремонтом предоставленного вооружения
В Минобороны "выясняют информацию" относительно падения самолета Ил-76 – СМИ
В РФ заявили, что падение Ил-76 сорвало обмен военнопленными, в украинском штабе отреагировали
Последние новости
04:24
Белый дом выступает против законопроекта о поддержке Израиля без помощи Украине
03:58
видеоБайден выигрывает праймериз в Южной Каролине
03:44
СМИ: В Тегеране разогнали митинг родственников погибших пассажиров сбитого Ираном самолета МАУ
02:54
Из-за масштабных лесных пожаров в Чили погибли по меньшей мере 46 человек
02:12
ОбновленоДвум областям угрожала вражеская баллистика – Воздушные силы
01:56
Россияне ударили по 5 громадам Сумщины
01:14
США и Британия нанесли новые удары по хуситам в Йемене
00:26
Палата представителей США хочет проголосовать за поддержку Израиля без помощи Украине – СМИ
23:58
"Капсулы времени": редкая находка окаменевших древних деревьев в Канаде поразила ученых
23:47
фото, видео, обновленоОккупанты заявили об обстреле пекарни в Лисичанске и 20 погибших
Все новости...
Реклама: