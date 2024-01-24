В Белгородской области РФ упал военный самолет ИЛ-76

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет Ил-76, губернатор сообщил о "происшествии", на месте работают следственная группа и МЧС. Вооруженные силы подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Исправлено: Ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета. В то же время другой источник УП не подтвердил эту информацию.

Источник: местные Telegram-каналы, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, источники УП в Вооруженных силах Украины, российский "Интерфакс", Министерство обороны России

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Прямая речь Гладкова: "Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже".

Детали: Местные паблики сообщают, что предположительно упал Ил-76.

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Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Российский "Интерфакс" приводит слова председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, который утверждает, что Ил-76 якобы был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или IRIS T.

Он заявляет, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена. "Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще около 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - утверждает Картаполов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.

Обновление: Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины поразили самолет с применением зенитного ракетного комплекса, выпустив из Липцев Харьковской области 2 ракеты. Вследствие этого, как утверждает российское оборонное ведомство, погибли 74 человека: 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих, которых якобы везли на обмен, и 3 сопровождавших их российских военнослужащих.