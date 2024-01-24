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Мэр Харькова после российского обстрела впервые предложил переименовать улицу Пушкинскую

Татьяна ОлейникСреда, 24 января 2024, 20:33
Мэр Харькова после российского обстрела впервые предложил переименовать улицу Пушкинскую
Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрелов на Пушкинской улице Харькова, 24 января 2024 года. Фото: Валерия Емец/"Суспільне"Харьков

Городской голова Харькова Игорь Терехов поддержал переименование улицы Пушкинской после российского обстрела 23 января. Он предлагает назвать улицу в честь Григория Сковороды.

Источник: Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "До вчерашнего дня я не спешил с решением изменить название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин – это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды.

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Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал острое за всю историю этой войны. И потому я считаю, что мы не можем оставить все как есть".

Детали: Терехов предлагает дать улице имя философа и писателя родом из Харькова – Григория Сковороды.

Напомним: В течение 23 января Россия нанесла три удара по Харькову, известно о 9 пострадавших, среди которых 4-летний ребенок. Вечером масштабные разрушения претерпела, в частности, и центральная улица Пушкинская.

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Предыстория:

В марте 2022 года представители творческой интеллигенции Харькова потребовали избавить город от топонимов, напоминающих о российском агрессоре, в том числе переименовать и Пушкинскую. Впрочем, Терехов в эфире "Радио Свобода" заявлял, что улицу Пушкинскую и одноименную станцию метро не будут переименовывать.

Темы: Харьковдерусификацияракетный удар
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