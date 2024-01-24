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Россияне атаковали Одессу дронами: двое пострадавших

Татьяна ОлейникСреда, 24 января 2024, 21:42
Россияне атаковали Одессу дронами: двое пострадавших
иранский дрон. иллюстративная фотография getty images

Россияне вечером 24 января запустили ударные беспилотники в Одессу, есть попадания в жилых кварталах города, пострадали двое мужчин.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

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Зафиксированы возгорания. Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь".

Обновлено: Кипер уточнил, что количество пострадавших возросло до двух. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы его жизни нет.

Что предшествовало: Воздушные силы сообщали, что из Черного моря улетали БпЛА в Одессу. Силы обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области работала ПВО.

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Темы: Одессавоздушная тревогаВоздушные силы ВСУШахед
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