Российские войска ударили по поселку Рогань Харьковской области: 4 раненых
Среда, 24 января 2024, 23:40
Армия РФ вечером 24 января ударила по поселку Рогань Харьковского района, четыре человека пострадали.
Источник: председатель ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Оккупанты ударили по Рогани Харьковского района. Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар. Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех - легкое".
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Детали: Синегубов добавил, что ликвидация последствий обстрелов продолжается.
Что предшествовало:
Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в регионе.
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