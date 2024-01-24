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Российские войска ударили по поселку Рогань Харьковской области: 4 раненых

Татьяна ОлейникСреда, 24 января 2024, 23:40
Российские войска ударили по поселку Рогань Харьковской области: 4 раненых
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото - Харьковская ОВА

Армия РФ вечером 24 января ударила по поселку Рогань Харьковского района, четыре человека пострадали.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Оккупанты ударили по Рогани Харьковского района. Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар. Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех - легкое".

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Детали: Синегубов добавил, что ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Что предшествовало:

Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в регионе.

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Темы: Харьковская областьбеспилотникивойна
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