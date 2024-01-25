Australian Open-2024: Украинка Ястремская остановилась в шаге от финала

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в полуфинале Australian Open-2024 китаянке Цинь Вэнь Чжэн в двух сетах, и выбыла из престижного турнира.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Поединок длился 1 час и 37 минут, украинская теннисистка дважды брала медицинский тайм-аут и дважды покидала корт. Матч завершился со счетом 4:6, 4:6 в пользу представительницы Китая.

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Сообщается, что Ястремская в пятый раз в карьере сыграла в основе австралийского мэйджора, куда в этом году отобралась через квалификацию.

На Australian Open-2024 Даяна победила двух чемпионок Грэндслем: в первом круге разгромила победительницу Уимблдона-2023 Маркету Воундрошову, а в четвертом прошла обладательницу титулов Australian Open 2012 и 2013 годов.

На турнире в Мельбурне Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал теннисного мэйджора. В 1/2 финала украинка встретилась с китаянкой Цинь Вэнь Чжэн, которая также дебютировала на этом этапе на турнирах Грэндслем. Это была первая очная встреча в карьере теннисисток.

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После завершения выступления Ястремская, начавшая Australian Open 93-й в рейтинге, совершила скачок сразу на 64 позиции - до 29-го места.

Также украинка впервые сыграла в полуфинале турнира Грэндслем, до сих пор ее лучшим результатом был четвертый круг на Уимблдоне-2019.

В финале Australian Open-2024 китаянка Цинь Вэнь Чжэн сыграет против "нейтральной" теннисистки из Беларуси Арины Сабаленки, которая защищает титул в Мельбурне.