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ПВО уничтожила над Николаевщиной ракету, которую выпустил вражеский Су-34

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 января 2024, 16:47
ПВО уничтожила над Николаевщиной ракету, которую выпустил вражеский Су-34
российский Су-34. иллюстративное фото из Википедии

Противовоздушная оборона ликвидировала российскую авиационную ракету Х-59 в небе над Николаевской областью.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "На Николаевщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная из российского истребителя Су-34".

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Детали: О появлении этой вражеской ракеты в воздушном пространстве Николаевщины с курсом на север ВС сообщили в официальных мессенджерах в 15.43.

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУвойна
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