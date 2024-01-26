Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия нанесла 8 ракетных ударов по Донбассу и Херсону – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 26 января 2024, 19:44
Россия нанесла 8 ракетных ударов по Донбассу и Херсону – Генштаб
Последствия российского ракетного удара по Донецкой области 26 января. Фото - Донецкая областная прокуратура

За прошедшие сутки на фронте произошло 94 боевых столкновения. Враг нанес 8 ракетных ударов и совершил 38 обстрелов из РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 26 января

Детали: Зенитными управляемыми ракетами С-300 российские войска ударили по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области.

Реклама:

На Купянском направлении защитники отразили 12 атак возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Авдеевском направлении защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевки и еще 9 атак недалеко от Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать захватчиков возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении защитники отразили атаку врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового Запорожской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.

Темы: Генштабракетный ударвойнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Генштаб
Россияне активизировались на Марьинском направлении, за сутки здесь отбили 25 атак − Генштаб
На фронте за сутки 65 боевых столкновений РФ 18 раз ударила из авиации - Генштаб
ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 59 артсистем россиян за сутки
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: