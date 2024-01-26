Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Переговоры стран Евросоюза по одобрению финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро осложняются из-за "негибкой" позиции Венгрии накануне саммита.

Источник:сообщение чиновника ЕС журналистам 26 января на условиях анонимности, о чем пишет"Европейская правда"со ссылкой наReuters

Детали:По словам чиновника, который участвует в подготовке саммита Евросоюза по вопросу финансовой помощи Украине, из-за того, что позиция Венгрии "не была гибкой в этом вопросе", "переговоры становятся несколько сложнее".

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Он добавил, что среди других стран-членов ЕС, которые хотят предоставить больше помощи Украине, растет уровень разочарования Венгрией, а альтернативные идеи венгерского премьера Виктора Орбана – например, предоставление помощи при условии единодушного одобрения ежегодно – не являются приемлемыми для других государств-членов.

"Ни одна страна-член ЕС не хочет оказаться в ситуации, когда для оказания помощи Украине нужно будет проходить через процедуру единогласия", – пояснил чиновник ЕС.

Венгрия до сих пор официально не заявляла, что изменила свою оппозицию по программе поддержки Украины Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на четыре года.

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Между тем, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.

А издание Politico в пятницу сообщило, что лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза, если венгерский премьер Виктор Орбан будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.

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