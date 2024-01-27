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США ночью ударили по военной инфраструктуре хуситов

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 27 января 2024, 09:44
США ночью ударили по военной инфраструктуре хуситов
Йеменские хуситы. Фото: Getty Images

Силы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили, что в ночь на 27 января нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, которая готовилась к запуску в Красное море.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Утверждается, что противокорабельная ракета, развернутая на подконтрольной хуситам территории Йемена, представляла собой "непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей Военно-морских сил США в регионе".

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"Впоследствии Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили ракету в порядке самообороны. Это действие защитит свободу судоходства и сделает международные воды более безопасными для судов ВМС США и торговых судов", – говорится в сообщении CENTCOM.

Напомним: Командование накануне также сообщало, что американский ракетный эсминец USS Carney уничтожил противокорабельную ракету, которую йеменские повстанцы-хуситы запустили по судну.

Как известно, напряженность в Красном море усилилась после начала конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

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Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море, на которое приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

Темы: США
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