The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет

Переход России на военную экономику может дать ей со временем материальное преимущество для победы в войне против Украины, если Запад не будет успевать производить вооружение такими же темпами, ведь РФ планирует продолжать боевые действия в течение как минимум 3-4 лет.

Источник: британское издание The Telegraph со ссылкой на источники и анализ открытых данных

Детали: Как пишет издание, пока Москва превращает пекарни и даже учебные классы в инструменты для наращивания производства вооружений, НАТО пытается не отставать от нее.

The Telegraph приводит пример бывшего торгового центра "Италмас" в Ижевске, где сейчас производятся ударные беспилотники "Ланцет" для войны в Украине.

"Это один из многих торговых центров, пекарен и других объектов гражданской инфраструктуры, которые превращены в заводы по производству оружия после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Россиян также призывают работать на заводах на шестидневной рабочей неделе и быть волонтерами в рамках усиленных военных усилий. Существуют даже кадры с российского телевидения, которые показывают, как российские дети учатся собирать детали боеприпасов в мастерских", - говорится в материале.

Прямая речь западного чиновника в интервью изданию: "Сейчас мы находимся в ситуации, когда Россия тратит 40% ВВП на эту войну - это больше, чем на здравоохранение и образование".

Дословно The Telegraph: "Это статистика, которой коллективный Запад пытается соответствовать. Со временем, предупреждают военные эксперты, это может дать России потрясающее материальное преимущество для победы в войне в Украине. И хотя неотложность ситуации широко признается за кулисами, западные правительства просто не успевают за ней".

Больше деталей: Издание отмечает, что засекреченность российской оборонной промышленности и склонность официальных лиц преувеличивать цифры в пропагандистских целях затрудняют оценку точных масштабов перехода России к военной экономике.

"Но почти все эксперты сходятся во мнении, что он реален, опасен и происходит полным ходом", - говорится в статье.

По официальным данным, Россия увеличила военные расходы с 2,7% ВВП в 2022 году, 3,9% в 2023 году до 6% - или около трети всех государственных расходов - в 2024 году. Однако реальная цифра может быть значительно больше, пишет издание.

Как заявил в декабрьском докладе парламенту министр обороны России Сергей Шойгу, в 2023 году Россия произвела 1 530 танков и 2 518 боевых бронированных машин. По его словам, это означает увеличение производства танков на 560% с февраля 2022 года. Производство боевых машин пехоты выросло на 360%, а бронетранспортеров - на 350%.

Издание отмечает, что этого было бы достаточно лишь для пополнения потерь России на поле боя, а не для расширения ее потенциала.

В статье говорится, что сейчас российское производство вряд ли обеспечит достаточное количество материалов для того, чтобы вернуться к широкому наступлению в 2024 году. За предыдущие два года РФ понесла слишком большие потери, чтобы создать надежную наступательную силу. Но Кремль думает не только о конце этого года.

Прямая речь источника из сферы безопасности: "Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, а это означает, что они планируют вести войну минимум три-четыре года.

Сейчас россияне уязвимы, потому что производство не соответствует их потребностям. Но они преодолеют кризис (But they will turn a corner - выражение, означающее пройти сложный период - ред.)".

Больше деталей: Как отмечает издание, "если Запад не будет действовать, Украина может проиграть войну, и что будет после этого, никто не знает - но из Москвы поступают тревожные сигналы о дальнейшем захвате земель в Европе".