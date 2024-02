The Telegraph: Перехід на військову економіку може дозволити РФ перемогти за кілька років

військове виробництво в колишньому торговому центрі "Італмас", скріншот російського телебачення, The Telegraph

Перехід Росії на військову економіку може дати їй з часом матеріальну перевагу для перемоги у війні проти України, якщо Захід не встигатиме виробляти озброєння такими самими темпами, адже РФ планує продовжувати бойові дії протягом щонайменше 3-4 років.

Джерело: британське видання The Telegraph із посиланням на джерела й аналіз відкритих даних

Деталі: Як пише видання, поки Москва перетворює пекарні і навіть навчальні класи на інструменти для нарощування виробництва озброєнь, НАТО намагається не відставати від неї.

The Telegraph наводить приклад колишнього торгового центру "Італмас" в Іжевську, де зараз виробляються ударні безпілотники "Ланцет" для війни в Україні.

"Це один з багатьох торгових центрів, пекарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури, які перетворені на заводи з виробництва зброї після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Росіян також закликають працювати на заводах на шестиденному робочому тижні і бути волонтерами в рамках посилених військових зусиль. Існують навіть кадри з російського телебачення, які показують, як російські діти вчаться збирати деталі боєприпасів у майстернях", – йдеться в матеріалі.

Пряма мова західного чиновника в інтерв'ю виданню: "Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Росія витрачає 40% ВВП на цю війну – це більше, ніж на охорону здоров'я та освіту".

Дослівно The Telegraph: "Це статистика, якій колективний Захід намагається відповідати. З часом, попереджають військові експерти, це може дати Росії приголомшливу матеріальну перевагу для перемоги у війні в Україні. І хоча нагальність ситуації широко визнається за лаштунками, західні уряди просто не встигають за нею".

Більше деталей: Видання зазначає, що засекреченість російської оборонної промисловості і схильність офіційних осіб перебільшувати цифри в пропагандистських цілях ускладнюють оцінку точних масштабів переходу Росії до військової економіки.

"Але майже всі експерти сходяться на думці, що він реальний, небезпечний і відбувається повним ходом", – йдеться у статті.

За офіційними даними, Росія збільшила військові витрати з 2,7% ВВП у 2022 році, 3,9% у 2023 році до 6% – або близько третини всіх державних витрат – у 2024 році. Однак реальна цифра може бути значно більшою, пише видання.

Як заявив у грудневій доповіді парламенту міністр оборони Росії Сергій Шойгу, 2023 року Росія виробила 1 530 танків і 2 518 бойових броньованих машин. За його словами, це означає збільшення виробництва танків на 560% з лютого 2022 року. Виробництво бойових машин піхоти зросло на 360%, а бронетранспортерів – на 350%.

Видання зазначає, що цього було б достатньо лише для поповнення втрат Росії на полі бою, а не для розширення її потенціалу.

У статті йдеться, що наразі російське виробництво навряд чи забезпечить достатню кількість матеріалів для того, щоб повернутися до широкого наступу у 2024 році. За попередні два роки РФ зазнала надто великих втрат, щоб створити надійну наступальну силу. Але Кремль думає не лише про кінець цього року.

Пряма мова джерела зі сфери безпеки: "Вони говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, а це означає, що вони планують вести війну щонайменше три-чотири роки.

Зараз росіяни вразливі, тому що виробництво не відповідає їхнім потребам. Але вони подолають кризу (But they will turn a corner – вислів, що означає минути складний період – ред.)".

Більше деталей: Як зазначає видання, "якщо Захід не буде діяти, Україна може програти війну, і що буде після цього, ніхто не знає – але з Москви надходять тривожні сигнали про подальше захоплення земель в Європі".