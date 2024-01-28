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Лукашенко – Путину: Украины и страны Балтии ищут за морями лучшей жизни

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 18:42
Лукашенко – Путину: Украины и страны Балтии ищут за морями лучшей жизни
Лукашенко и Путин на встрече 28 января, скриншот видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что Украина и страны Балтии могли бы работать с РФ, а не искать "за морями лучшей жизни".

Источник: Лукашенко и Путин на встрече в Петербурге, сообщают телеграм-канал "Пул первого" и российский Интерфакс

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Прямая речь Лукашенко: "Я подумал – ну какая страна могла бы представить такие возможности такой стране как Беларусь? Ведь мы в России, по большому счету, не видим никаких проблем… Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси.

Я проецирую: а что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне. Ну давайте двигаться в этом направлении. Нет, не хочется, ищут за морями лучшей жизни".

Детали: Лукашенко также выразил мнение, что Украина "вернется" к России и Беларуси.

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На открытие памятника в Ленинградской области к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады белорусский самопровозглашенный президент заявил, что "было бы неплохо, чтобы тут стоял кто-то из Украины".

"Три славянских народа пострадали. Но их нет, что делать, это их выбор на другой курс. Но думаю, они вернутся к нам. Деваться некуда", – сказал Лукашенко.

В свою очередь, Путин, открывая двустороннюю встречу с Лукашенко в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, заявил, что они обсудят войну против Украины.

"Конечно, я в ходе нашей беседы сегодня подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции", - сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоПутинБалтия
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