Генсек НАТО хочет "на определенном этапе" пригласить Украину к полноценному членству

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить ее стать полноценным членом НАТО.

Источник: Столтенберг в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Генсек напомнил, что НАТО создавался, чтобы предотвратить войну.

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"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", – заявил Столтенберг.

По его словам, очень важно, чтобы Путин не достиг желаемого в Украине, потому что это станет поощрением для других авторитарных режимов: "Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань".

"Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса", – сказал генсек НАТО.

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Он также отметил необходимость продолжить американскую поддержку Киева, поскольку это существенно ослабляет потенциал России, а средства, которые выделяются из американского бюджета, используются главным образом в США, ведь идут на закупку американского оружия.

Что предшествовало: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить от Вашингтонского саммита НАТО оборонные и политические решения.

На саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – отказался предоставить Украине приглашение к членству. Саммит также постановил, что для получения приглашения Украина должна выполнить требования годовой национальной программы (РНП).

Но в конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.

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