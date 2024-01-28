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На фронте погиб актер ривненского театра Владимир Фединчук

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 23:00
На фронте погиб актер ривненского театра Владимир Фединчук
Владимир Фединчук, фото из его Facebook

На фронте погиб 31-летний актер Ривненского областного музыкально-драматического театра Владимир Фединчук.

Источник: городской голова Ривне Александр Третьяк в Facebook

Владимир Фединчук, фото из его Facebook
Владимир Фединчук, фото из его Facebook

Детали: Мэр Ривне в воскресенье вечером сообщил, что Фединчук погиб 22 января в боях под Михайловкой Донецкой области.

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Владимир Фединчук в 2012 году окончил Теребовлянское высшее училище культуры, в 2015 – Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство". С 2011 работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. В Ровенском музыкально-драматическом театре – с 2016 года.

В частности, Фединчук сыграл в спектаклях ровенского облмуздрамтеатра: "Зернохранилище" – Воробей; "Энеида" – Эней; "Скрудж. Рождественская история".

Темы: Ровнокультуравойна
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