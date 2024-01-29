За сутки произошло 74 боевых столкновения с оккупантами – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

Источник: Утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В целом враг нанес 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены.

Авиационным ударам подверглись: Красный Хутор Черниговской области; Рожковичи Сумской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 4 атаки врага вблизи Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника у Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку у Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.