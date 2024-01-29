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Зеленский хотел бы, чтобы европейская соцпомощь для беженцев приходила в бюджет Украины

Ирина БалачукПонедельник, 29 января 2024, 09:39
Зеленский хотел бы, чтобы европейская соцпомощь для беженцев приходила в бюджет Украины
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы деньги, которые разные страны предоставляют в качестве соцпомощи украинским беженцам, предоставлялись Украине, и чтобы уже сама Украина их распределяла между этими людьми − по мнению президента, таким образом эти деньги поддерживали бы украинскую экономику.

Источник: интервью Зеленского немецкому телеканалу ARD

Детали: Журналист отметила, что только в Германию выехали из Украины около 200 тысяч мужчин призывного возраста, и спросила, не следует ли немецкому правительству подумать над тем, чтобы сокращать соцпомощь таким мужчинам, чтобы этими деньгами, которые будут сэкономлены, поддерживать Украину.

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Прямая речь Зеленского: "Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент − например, какой-то человек выехал и находится заграницей и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек".

Детали: Он пояснил, что сейчас часть денег Украины осталась в Европе, потому что, когда люди бежали из дома от войны, они вывозили деньги. А потом Европа начала поддерживать Украину в Европе и все деньги, которые шли на поддержку украинцев, оставались зарубежом и в экономике того или иного государства.

"И в конце концов деньги наши выехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (к этому − ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", − пояснил Зеленский.

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Детали: В то же время он отметил, что решение, поддерживать ли украинцев, − это личное решение немцев и Германии.

Он также призвал не обобщать вопрос украинских беженцев, в частности, мужчин, потому что, по его словам, "здесь очень много разных деталей: есть люди, которые выехали по разным причинам и имели законодательные причины и возможности поехать, есть люди немобилизационного возраста, есть те, кто выехали раньше, есть студенты".

Президент также добавил, что очень благодарен тем украинцам, которые возвращаются домой, работают, платят налоги и таким образом поднимают экономику и помогают ВСУ. 

Он добавил, что "не может (канцлер Германии − ред.) Олаф Шольц кого-то брать и возвращать (в Украину − ред.) или выталкивать" из Германии. 

"Даже по отношению к нарушителям мы должны действовать согласно закону", − подытожил Зеленский.

Темы: Зеленскийпереселенцыпомощь Украинеденьги
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