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В ЕС сделали еще один шаг к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 21:22
В ЕС сделали еще один шаг к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины
Фото: Getty Images

Постоянные представители стран Евросоюза на встрече 29 января согласовали создание отдельного счета, на который будут перечисляться проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка

Детали: В бельгийском председательстве отметили без подробностей, что послы ЕС "согласовали в принципе предложение по использованию сверхприбылей, связанных с обездвиженными активами, для поддержки восстановления Украины".

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По словам Джозвяка, послы ЕС "дали зеленый свет первому шагу" на пути к использованию замороженных активов РФ в пользу Украины – "откладыванию средств от замороженных российских активов на отдельный счет".

"Теперь дело за согласованием следующего шага: фактической отправки денег в Украину", – добавил он.

Ранее в этом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

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Поскольку ряд государств-членов ЕС против конфискации этих активов из-за юридических трудностей, компромисс заключается в том, что будут облагаться налогом доходы, которые приносят эти замороженные активы, и эти средства будут переводить Украине.

Между тем в США продвигают идею именно конфискации замороженных активов. На прошлой неделе профильные комитеты Сената и Палаты представителей США одобрили законодательство, которое поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.

Читайте также: Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов.

Темы: Европаденьги
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