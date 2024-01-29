Кулеба объяснил задержку с назначением посла в Венгрии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что назначение нового посла Украины в Венгрии, "профессора из окопов" Федора Шандора, состоится в ближайшее время и задерживалось по техническим причинам.

Источник: "Европейская правда", "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий Кулебы

Детали: По словам главы МИД, задержка с назначением Шандора возникла по двум причинам.

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"Первая причина - ему надо было уволиться из Вооруженных Сил Украины. Это большая проблема, но вроде бы какая-то юридическая модель была найдена", - рассказал министр.

"Второе – восстановлена процедура спецпроверок для кандидатов на послов и для уже назначенных послов. Он прошел, насколько мне известно, эту проверку, или уже на финальной стадии прохождения",- добавил он.

Кулеба сказал, что назначение Шандора состоится "вот-вот".

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Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

О том, что Украина выбрала Шандора будущим послом в Венгрии, СМИ впервые написали в марте прошлого года. Впоследствии, в августе, президент и глава МИД Венгрии дали агреман на его назначение.

Предыдущего посла в Венгрии – Любовь Непоп – президент Владимир Зеленский уволил еще в июле 2022 года.