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Мариупольским школьникам будут показывать выступления Путина – горсовет

Ольга ГлущенкоСреда, 3 января 2024, 01:32
Мариупольским школьникам будут показывать выступления Путина – горсовет
Фото: rospoint.ukr.net/Depositphotos

Школьникам оккупированного Мариуполя планируют показывать выступления российского диктатора Владимира Путина.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: В горсовете отмечают, что так называемое "министерство образования и науки "ДНР" уже выдало план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.

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"Воспитывать" детей планируют через показы видеозаписей встреч российского диктатора и международного преступника Путина со студентами.

Дословно: "Оккупанты системно продолжают насаждать свою идеологию мариупольским детям. В школах проводят "Разговоры о важном", убийц называют "героями", а в библиотеки учебных заведений завозят российские учебники".

Напомним: Во временно оккупированном Мариуполе летом прошлого года россияне начали проверять украинских детей на "лояльность к Украине".

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Темы: Мариупольоккупациядети
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