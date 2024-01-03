Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный удар по Киеву 29 декабря: количество погибших увеличилось до 30 человек

Станислав ПогориловСреда, 3 января 2024, 09:27
Ракетный удар по Киеву 29 декабря: количество погибших увеличилось до 30 человек
Фто: ГСЧС

Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Киеву 29 декабря увеличилось до 30 человек, в больнице от полученных травм умер еще один человек.

Источник: КМВА в Telegram

Дословно: "К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 умер 1 человек".

Реклама:

Детали: Таким образом, всего в результате ракетного удара в тот день погибло 30 человек, еще 29 получили ранения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевракетный ударжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Все новости...
Киев
Киев пережил самый тяжелый ракетный обстрел с начала полномасштабного вторжения. Как столица приходит в себя
СБУ заблокировала вебкамеры, которые взломали россияне, чтобы корректировать удары по Киеву
Патрульные показали первые минуты после удара РФ в Киеве
Последние новости
17:13
Зачем государство хочет легализировать криптовалюту – подкаст "Хроніки економіки"
17:11
"Особенно жестокий метод": в ЕС отреагировали на смертную казнь в США с помощью вдыхания азота
17:09
Разведка Эстонии: Россия ослабила наступление на Украину
17:05
Приватизация двух госбанков: НБУ еще не получал документов от потенциальных инвесторов
17:05
фотоВ Кривом Роге задержан подозреваемый, который стрелял в дом из РПГ – полиция
16:55
Видео, фотоПолиция обезвредила "Белое братство" наркоторговцев
16:54
В Харькове изменили подход к оповещению о воздушной тревоге
16:47
Сколько украинцев родилось в 2023 году? Данные Минюста
16:32
фотоИстребители F-35 начали патрулировать небо Бенилюкса
16:20
Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд
Все новости...
Реклама: