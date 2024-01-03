Ракетный удар по Киеву 29 декабря: количество погибших увеличилось до 30 человек

Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Киеву 29 декабря увеличилось до 30 человек, в больнице от полученных травм умер еще один человек.

Источник: КМВА в Telegram

Дословно: "К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 умер 1 человек".

Реклама:

Детали: Таким образом, всего в результате ракетного удара в тот день погибло 30 человек, еще 29 получили ранения.

Предыстория:

Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.

В общем над Украиной ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Утром 1 января спасатели извлекли из-под завалов тела еще 5 человек – таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 28.

1 января в столице был объявлен День траура.