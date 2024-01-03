В Иране вблизи могилы генерала Сулеймани произошли взрывы: погибли по меньшей мере 100 человек
Возле могилы иранского генерала Касема Сулеймани в четвертую годовщину его убийства США произошли несколько взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере 100 человек.
Источник: BBC со ссылкой на местное телевидение, Reuters
Детали: Иранская государственная телерадиокомпания "Ириб" сообщила, что также более 171 человека получили ранения, когда взрывы прогремели во время процессии возле мечети Сахеб аз-Заман в южном городе Керман.
В сети появилось видео, на котором видно несколько тел на дороге.
Как сообщается, сотни людей шли к могиле в среду в рамках церемонии почтения памяти генерала Сулеймани, который погиб в результате удара американского беспилотника в соседнем Ираке в 2020 году.
Сулеймани считался самой влиятельной фигурой в Иране после Верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено: Позже государственное телевидение сообщило, что погибло по меньшей мере 100 человек.
Предыстория:
- 3 января 2020 года американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди погибших - иранский генерал Касем Сулеймани.
- Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- Российский диктатор Владимир Путин публично возмутился из-за убийства Сулеймани.