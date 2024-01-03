В Иране вблизи могилы генерала Сулеймани произошли взрывы: погибли по меньшей мере 100 человек

Возле могилы иранского генерала Касема Сулеймани в четвертую годовщину его убийства США произошли несколько взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере 100 человек.

Источник: BBC со ссылкой на местное телевидение, Reuters

Детали: Иранская государственная телерадиокомпания "Ириб" сообщила, что также более 171 человека получили ранения, когда взрывы прогремели во время процессии возле мечети Сахеб аз-Заман в южном городе Керман.

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В сети появилось видео, на котором видно несколько тел на дороге.

Как сообщается, сотни людей шли к могиле в среду в рамках церемонии почтения памяти генерала Сулеймани, который погиб в результате удара американского беспилотника в соседнем Ираке в 2020 году.

Сулеймани считался самой влиятельной фигурой в Иране после Верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи.

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Обновлено: Позже государственное телевидение сообщило, что погибло по меньшей мере 100 человек.

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