Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РосСМИ: В России отключили мобильный интернет, потому что настраивают ПВО

Алена ИвашкивВторник, 30 января 2024, 04:38
РосСМИ: В России отключили мобильный интернет, потому что настраивают ПВО
Иллюстрация Pixabay

Россия, возможно, переоснащает свой зонт противовоздушной обороны в глубоких тылах: в нескольких областях заблокировали мобильный интернет.

Источник: ISW, российское издание "Коммерсант"

Детали: 29 января российское издание "Коммерсант" сообщило, что Министерство цифрового развития России обязало российские власти в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях заблокировать интернет-связь 4G (LTE) до 30 января, чтобы российские чиновники могли "настроить" систему борьбы с беспилотниками и ПВО.

Реклама:

Ранее Ленинградская, Новгородская и Псковская области объявили о сбоях в работе интернета 4G (LTE) с 25 по 30 января в связи с техническими настройками "радиочастотного спектра". Работы были "запланированы на федеральном уровне".

"Коммерсант" заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы и мобильные интернет-провайдеры работают на частотах, разрешенных российской Государственной комиссией по радиочастотам, а источник  "Коммерсанта" заявил, что неизбирательное использование РЭБ может создавать помехи для передачи мобильных данных.

ISW отмечает, что непонятно, какое влияние могут оказать операции в интернете на переориентацию систем РЭБ или развертывание новых возможностей и наоборот. Также возможно, что российские войска могут испытывать новые возможности РЭБ и заранее отключить интернет-услуги во избежание внезапных сбоев.

ВИДЕО ДНЯ

Военные аналитики полагают, что российские официальные лица также могут ограничивать доступ в интернет, чтобы скрыть перемещение обычных систем противовоздушной обороны в России.

Удары беспилотников в Ленинградской области 18 и 21 января свидетельствуют о том, что российское ПВО на северо-западе России может быть неправильно развернуто и не защищает от беспилотников, запущенных из Украины.

В то же время источник "Коммерсанта" заявил, что временные сбои интернета могут быть связаны с безопасностью поездки президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Темы: Росcияинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
За сутки ВСУ уничтожили около тысячи оккупантов, 30 артсистем и истребитель Су-34
В Брянской области сбили беспилотник – губернатор
Латвийская коалиция договорилась готовить запрет на импорт зерна из РФ и Беларуси
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: