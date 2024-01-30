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Разведка Британии рассказала о новых случаях, когда РФ бомбила свои города

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 14:56
Разведка Британии рассказала о новых случаях, когда РФ бомбила свои города
Фото иллюстративное

Разведка Великобритании проанализировала новые инциденты, когда бомбы российской авиации падали на населенные пункты на территории РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны о российско-украинской войне за 30 января

Детали: Ведомство ссылается на сообщение российского независимого новостного Telegram-канала Astra, который проинформировал о двух инцидентах со сбросом авиабомб ФАБ-250 на российские села Белгородской области.

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Одна из них упала на ферму в Постникове. Вторая - на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров.

Это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию в этом месяце. В целом это уже пятый случай за год, а самый первый произошел 20 апреля 2023 года в Белгороде, напоминает разведка.

Как отмечают в ведомстве, невозможно утверждать, случаются ли такие инциденты из-за плохих процедур вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета. Однако, похоже, что это комбинация этих двух факторов.

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"Рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта, а также о недостаточной подготовке", - говорится в обзоре.

В начале января разведка анализировала случаи, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины.

В предыдущем обзоре же речь шла о потерях российских оккупационных войск в бронетехнике и способности РФ производить новые единицы.

Темы: Великобританияразведка
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