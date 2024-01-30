Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: Украина уже в среду может получить от США высокоточные управляемые бомбы GLSDB

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 21:37
Politico: Украина уже в среду может получить от США высокоточные управляемые бомбы GLSDB
Фото - Милитарный

Издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico 

Детали: Американский чиновник на условиях анонимности заявил Politico, что GLSDB с радиусом поражения более 150 километров станут "значительным потенциалом для Украины" и позволят наносить удары в глубоком тылу российских сил.

Реклама:

О поставках этих управляемых авиабомб США объявили в феврале 2023 года. Но поскольку это новое оружие, которого до сих пор нет на вооружении даже у американской армии, оно должно было пройти испытания. Поэтому сроки предоставления GLSDB были в конце концов отложены на начало 2024-го.

GLSDB – это бомба с наведением с помощью GPS, способная преодолевать электронные препятствия, использоваться при любых погодных условиях. Ее также можно использовать против бронетехники.

GLSDB должны позволить украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем ракеты, которые они сейчас выпускают из высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), поставляемых США, и заставит Россию переместить свою логистику еще дальше от линии фронта.

ВИДЕО ДНЯ

В конце прошлого года также стало известно, что Украина получила от США небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
США возобновляют санкции против Венесуэлы: режим Мадуро не выполнил обещаний
CNN: Байден готов мощно ответить на удар по базе США в Иордании
Генсек НАТО встретится с конгрессменами США относительно помощи Украине
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: