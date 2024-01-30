Politico: Украина уже в среду может получить от США высокоточные управляемые бомбы GLSDB

Издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Американский чиновник на условиях анонимности заявил Politico, что GLSDB с радиусом поражения более 150 километров станут "значительным потенциалом для Украины" и позволят наносить удары в глубоком тылу российских сил.

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О поставках этих управляемых авиабомб США объявили в феврале 2023 года. Но поскольку это новое оружие, которого до сих пор нет на вооружении даже у американской армии, оно должно было пройти испытания. Поэтому сроки предоставления GLSDB были в конце концов отложены на начало 2024-го.

GLSDB – это бомба с наведением с помощью GPS, способная преодолевать электронные препятствия, использоваться при любых погодных условиях. Ее также можно использовать против бронетехники.

GLSDB должны позволить украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем ракеты, которые они сейчас выпускают из высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), поставляемых США, и заставит Россию переместить свою логистику еще дальше от линии фронта.

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В конце прошлого года также стало известно, что Украина получила от США небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS.