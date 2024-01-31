Дело "алкогольного магната": Черняк все отрицает и намекает, что силовики хотели взятку

В деле против владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка и его бизнеса есть уже 12 фигурантов и по меньшей мере 5 эпизодов, связанных с якобы скрытой деятельностью в России. Сам бизнесмен отрицает обвинения СБУ и намекает, что ему предлагали решить вопрос за деньги.

Источник: статья "Украинской правды" под названием "Коньяк, "российский след" и 5 криминальных историй. Как СБУ расследует дело против "водочного магната" Черняка"

Детали: В Украине Черняку инкриминируют пособничество государству-агрессору путем уплаты налогов в РФ, а в России – "финансирование терроризма" через помощь Вооруженным силам Украины.

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Служба безопасности Украины подозревает, что компании Черняка, которые вели бизнес в Российской Федерации, после полномасштабного вторжения России в Украину фиктивно передали другому лицу, а "выход" Global Spirits из РФ сымитировали.

До 24 февраля 2022 года алкогольный бизнес, работавший по лицензии Global Spirits на российском рынке, через ряд других компаний принадлежал кипрской AMG-77 Investment Ltd. До 2007 года ее контролировал сам Евгений Черняк, в 2007-2015-м – его сын Александр, а в 2015-2022 годах – его отец Александр Черняк старший.

Кипрской фирме были подконтрольны: ООО "Родник и К" – ликеро-водочный завод в Мытищах под Москвой, владеет торговыми марками "Шустовъ" и "Мороша" в РФ, ООО "Русский север" – юрлицо завода в Вологде, до апреля 2022 года, ООО "Торговый дом "Мегаполис" – дистрибьюторская компания. В материалах дела СБУ есть информация, что перечисленные компании контролируют трое сыновей Черняка.

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После широкомасштабного вторжения РФ в Украину вместо кипрской компании AMG-77 Investment Ltd их новым владельцем стал Александр Беспалов. Он работал в холдинге Global Spirits с 2016 года, в 2020-м году был главой правления АО "Феодосийский завод коньяков и вин" и был юристом в вышеупомянутых российских компаниях.

Собеседник в Global Spirits заявил, что Беспалов воспользовался возможностью "получить все" и стал единоличным владельцем всех активов холдинга на территории РФ с отсрочкой расчета на 2 года за цену в размере 20% от тогдашней оценки бизнеса – 500 миллионов долларов. При этом Беспалов так и не заплатил предыдущим владельцам за активы. Черняк объясняет это банкротством заводов в России: мол, "без бренда это куча металлолома".

В деле фигурирует директор Global Spirits Олег Пигулевский – сейчас военнослужащий, подполковник, командир батальона. Сначала СБУ заподозрило его в измене из-за переписки с российским воином – бывшим однокурсником. Однако за более чем год расследования Пигулевский так и не получил официального подозрения от СБУ.

"Копая" по Пигулевскому, следствие вышло на других людей в Global Spirits.

Первые 4 подозреваемых появились в июне 2023 года, среди них и сын бизнесмена Александр Черняк, который объявлен в розыск. Последний "рейд" СБУ по компаниям и сотрудникам Евгения Черняка состоялся в конце декабря 2023 года. Тогда подозрения объявили еще 7 фигурантам, среди которых был уже и владелец холдинга.

По данным СБУ, российская компания "Родник и К" платила за торговую марку компаниям Черняков после начала большой войны, оплаты продолжались как минимум до января 2023 года.

Одно из доказательств: юрист холдинга Владислав Голоскик в мае 2022 года отправлял в Узбекистан свежие документы российских алкогольных компаний, хотя информация о новом владельце Беспалове в российский реестр юридических лиц была внесена 29 апреля 2022 года.

Второй эпизод – о вероятной поставке коньячного дистиллята из Украины в Россию через Азербайджан. В нем подозрение вручили менеджеру "Одесского коньячного завода", которая якобы договорилась с руководителем азербайджанского предприятия об этом.

В декабре 2022 года грузовик со спиртным отправился с "Одесского коньячного завода" в Азербайджан. По данным, которые предоставили источники УП в СБУ, алкоголь выехал из Одессы 21 декабря 2022, а уехал из Азербайджана в Москву 21 февраля 2023.

Черняк заявил, что поставка на азербайджанский завод планировалась, но без дальнейшего движения на российский рынок. Более того, по его словам, азербайджанский завод расторг договор и вернул дистиллят, поэтому финансовых оплат не было.

Третий эпизод – "грузинский". Следствие считает, что менеджмент Черняка в течение 2022 года организовал поставки из России на арендованный в Грузии завод спирта, бутылок, этикеток, укупорочных крышек и декоративных элементов для бутылок. Поставляли это все через "Родник и К". Черняк уверяет, что грузинский завод ему не принадлежит, холдинг лишь использует его мощности.

На конец января 2024 года в деле насчитывается 12 фигурантов, но могут появиться еще несколько подозреваемых и эпизодов. В частности, СБУ расследует еще вероятную подделку актов налоговых проверок и уменьшение обязательств перед бюджетом Украины на более 40 миллионов гривен. Об этом Черняку не известно.

В то же время, бизнесмен намекает на предложение взятки от силовиков: "В течение всего этого периода через адвокатов и мне лично звучали предложения, скажем так, неюридически решить вопрос. Это были конкретные разговоры с фамилиями и суммами, но я пока не готов о них говорить".

А в СБУ уверяют, что это защита Черняка спрашивала, что можно сделать с делом и можно ли смягчить подозрения в обмен на донат на ВСУ, но бизнесмен не захотел признавать вину.

Предыстория:

В конце 2023 года правоохранители объявили Евгению Черняку подозрение за возможное пособничество России в ее вооруженной агрессии путем уплаты налогов в Российской Федерации. Сам Черняк отверг обвинения.

В России в июле 2023 года завели дело против "Global Spirits" и объявили в розыск его бенефициара, украинского бизнесмена Евгения Черняка. Ему в РФ вменяют "финансирование терроризма", то есть поддержку Вооруженных сил Украины.

Холдинг "Global Spirits" уверял, что не работает в России и не имеет там ни работников, ни производства, ни торговли.

В августе суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена Евгения Черняка по делу о "финансировании терроризма".

Минфин России готовится национализировать активы, которые ранее принадлежали международному алкогольному холдингу Global Spirits Евгения Черняка.

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