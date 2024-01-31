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В ОП назвали состав рабочей группы по интеграции Украины в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 16:23
В ОП назвали состав рабочей группы по интеграции Украины в НАТО
Фото: Getty Images

В Офисе президента провели учредительное заседание рабочей группы по вопросам безопасности и евроинтеграции Украины, в состав которой вошли более десятка экс-чиновников мировых держав и профильных экспертов

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике Офиса президента Украины.

Детали: Официальное название группы - Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, ее совместно возглавят руководитель ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Основная цель группы - наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности как один из ключевых факторов региональной и мировой безопасности.

Помимо Ермака и Расмуссена, в состав группы вошли:

  • бывший президент Литвы Даля Грибаускайте
  • бывший президент Польши Александр Квасьневский
  • экс-премьер Британии Борис Джонсон
  • экс-премьер Финляндии Санна Марин
  • бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
  • бывший премьер Польши Марек Белка
  • экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда
  • экс-премьер Швеции Карл Бильдт
  • бывший глава МИД Великобритании лорд Уильям Хейг
  • бывшая руководительница министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции Мишель Аллио-Мари
  • сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне парламента Германии Омид Нурипур
  • бывший министр обороны, министр юстиции и генеральный прокурор, министр иностранных дел Канады Питер Маккей
  • бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Уэсли Кларк
  • бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер
  • экс-заместитель генсека НАТО Хайнер Браусс (Германия)
  • экс-заместитель генсека НАТО Гидримас Еглинскас (Литва).

"Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. У Украины есть амбициозные ожидания и от Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и по поводу шагов, которые привели бы нас к полноценному членству", – сказал Андрей Ермак.

ВИДЕО ДНЯ

Первая встреча группы состоялась в онлайн-формате, а Андерс Фог Расмуссен приехал в Киев лично.

Темы: НАТОУкраина
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