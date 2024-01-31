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Суд ООН признал РФ государством-нарушителем по образованию в Крыму, но отклонил большинство обвинений

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 18:09
Суд ООН признал РФ государством-нарушителем по образованию в Крыму, но отклонил большинство обвинений
Фото - ЕП

Международный суд ООН в среду вынес решение по иску Украины против России о нарушении последней Международной конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Международный суд завершил рассмотрение жалобы Украины по обвинениям в адрес РФ, поданной в 2017 году.

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Суд ООН отклонил большую часть обвинений Украины в адрес РФ по этому иску, в том числе – решил, что считает недоказанным нарушение Россией международного права при запрете деятельности Меджлиса.

Впрочем, Суд признал, что Россия нарушила свои обязательства по недискриминации украинского меньшинства в сфере образования. Президент Суда Джоан Донохью, в частности, обратила внимание на данные о взрывном уменьшении количества школьников, обучающихся на украинском. "Было снижение на 80% в первый год (после противоправной аннексии Крыма), и еще на 50% в последующий", – отметила она.

Судья Донохью объяснила, что Суд считает неубедительными объяснения РФ о естественных причинах такого снижения. "Даже несмотря на то, что был существенный отток украинских семей на материковую Украину, Суд не считает это обоснованием резкого уменьшения объема обучения на 90%", – заявила она.

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Также суд подтвердил, что Россия нарушала приказ этого Суда от 2017 года о временных мерах (в частности, о запрете Меджлиса). Но поскольку в итоге Суд не нашел в этом нарушение Конвенции о запрете расовой дискриминации, то никаких наказаний за это России не назначили.

Как сообщалось ранее, Суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений Украины к РФ по финансированию терроризма.

"Европейская правда" также готовит подробный материал об этом иске.

Темы: ООНсудРосcияКрым
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