За сутки произошло около полусотни боестолкновений – Генштаб ВСУ

За сутки состоялось 52 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 52 боевых столкновения. Также враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам и 4 средствам противовоздушной обороны противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Улица, Середина-Буда Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Гремяч, Клюсы Черниговской области; Большая Писаревка, Басовка, Середина-Буда, Поповка Сумской области; Окоп, Лукьянцы, Гатище, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак у Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Надежды Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак неподалеку Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области и Ямполовка, Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки вблизи Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Калиновка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районе Авдеевки и еще 6 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника севернее Приютного и Роботино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Работино, Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись областной центр Херсонской области и Очаков Николаевской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки, Берислав, Новоберислав, Шляховое, Красный Маяк Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 3 безуспешных попытки штурма позиций наших войск.