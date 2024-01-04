В ISW объяснили, как Россия может использовать обмен пленными

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия может использовать обмен пленными 3 января, чтобы показать, якобы она "заинтересована действовать в рамках международного права и норм" на фоне предыдущих злоупотреблений в отношении украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции.

Источник: ISW

Детали: Россия и Украина провели обмен военнопленными 3 января, который стал крупнейшим за все время войны и первым официальным обменом военнопленными с августа 2023 года.

Реклама:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что из российского плена в Украину вернулись более 200 украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец позже уточнил, что в рамках 49-го обмена военнопленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулись 230 украинских военнослужащих.

Лубинец и Зеленский отметили, что многие украинские военнопленные воевали и попали в плен на острове Змеиный и в Мариуполе, предполагая, что эти солдаты находились в российском плену почти два года.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что 248 российских военнослужащих вернулись в Россию в рамках обмена, и, в частности, поблагодарило Объединенные Арабские Эмираты за их роль в посредничестве в этом обмене.

Российские источники разошлись во мнениях относительно точного количества украинцев, вернувшихся в результате обмена: одни утверждали, что их было 173, а другие - что "до 230".

Российские военные блогеры в целом похвалили МО РФ за обеспечение возвращения большего соотношения российских военнопленных к украинским, что, как утверждают российские источники, было давно назревшим после крайне непопулярного обмена военнопленными в сентябре 2022 года, когда 215 украинских военнопленных, включая захваченных командиров "Азова", которых Россия изначально обещала посадить как минимум до конца войны, были обменены на 55 российских военнопленных и политических заключенных, включая личного друга Путина, пророссийского украинского олигарха Виктора Медвечука.

Обращает на себя внимание время, когда Россия проявила готовность принять участие в крупнейшем обмене военнопленными с начала войны и первом обмене за почти пять месяцев.

Представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил 17 ноября 2023 года, что Россия летом 2023 года по неустановленной причине заморозила обмен пленными.

ISW напоминает, что за последние недели произошло несколько инцидентов, когда российские войска использовали украинских военнопленных с явными нарушениями Женевской конвенции о военнопленных, включая использование батальона бывших украинских военнопленных в активных боевых действиях, использование украинских военнопленных в качестве живых щитов и казнь без суда и следствия украинских военнопленных, которые сдались в плен и были явно не пригодны для ведения боя.

Аналитики института предполагают: российское руководство, возможно, решило провести такой большой обмен пленными в это время, чтобы ослабить сообщения о злоупотреблениях россиян в отношении украинских военнопленных и показать Россию как заинтересованную действовать в рамках международного права и норм.

По оценкам ISW, российские высокопоставленные чиновники часто очень заинтересованы в том, чтобы показать Россию как придерживающуюся гуманитарных и других правовых норм, и выбор времени для этого обмена пленными может быть частью этих более широких информационных усилий.

Ключевые выводы ISW за 3 января: