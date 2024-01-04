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Воздушные силы: Вычислить дату следующего массированного удара РФ – невозможно

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 января 2024, 11:36
Воздушные силы: Вычислить дату следующего массированного удара РФ – невозможно
Юрий Игнат. иллюстративный скриншот

В Воздушных силах не советуют "привязываться к каким-то датам", ведь вычислить, когда Россия нанесет следующий массированный удар по Украине, невозможно.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Журналисты в очередной раз поинтересовались, можно ли по какому-то "алгоритму" вычислить, когда возможен новый массированный обстрел Украины.

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Прямая речь Игната: "Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить (когда Россия может нанести новый удар) - невозможно. Всегда задают вопросы в эфирах, а потом вырывают из контекста какие-то вещи, устанавливают сроки...

Как мы можем знать, когда враг планирует? Он может спланировать удар... и назначить день. Затем этот день может отсрочить, еще что-то додумать. Все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые (противник) перед собой ставит, и с обстановкой, которая складывается. Учитывая различные факторы, особенно - разведданные, которые имеет враг, погодные условия и так далее.

Решение (о нанесении удара по Украине) принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-то даты не нужно, нужно быть всегда настороже. Что это может произойти в любой день".

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Что предшествовало: Отвечая на подобные вопросы журналистов, спикер Воздушных сил объяснял, что в теории для подготовки нового массированного удара по Украине России может понадобиться несколько дней. Однако подчеркивал, что говорить о конкретной дате или периодичности российских ударов Воздушные силы не могут.

Напомним: По данным Сил обороны, Россия может производить примерно сотню новых ракет в месяц.

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года россияне совершили две массированные атаки по Украине.
  • Ночью и утром 29 декабря Россия был крупнейший массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
  • Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
  • Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Киеву 29 декабря по состоянию на 4 января составляет 32 человека
  • 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
  • На утро 3 января было известно, что в результате вражеской массированной атаки за прошедшие сутки в столице пострадали 54 человека, 2 человека погибли.

Темы: ракетный ударвойнаВоздушные силы ВСУ
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