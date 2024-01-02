В Воздушных силах объяснили, сколько РФ может понадобится времени для нового удара с воздуха
Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что России для подготовки новой ракетной атаки теоретически может понадобиться несколько дней.
Источник: Игнат в эфире телеканала "Киев24" и в комментарии УП
Прямая речь: "Для подготовки, я думаю, достаточно нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные. Каждая ракета программируется, забивается ее маршрут: где ей повернуть направо, налево, где подняться, и где и в какое время выйти на удар. Это все программируется соответствующими специалистами...
Вопрос в ракетах: сколько они себе могут позволить выпустить в следующий, следующий и следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас".
Детали: По словам Игната, о конкретной дате или периодичности российских ударов Воздушные силы говорить не могут.
Офицер напомнил, что россияне уже давно перешли в неприкосновенный запас ракет, и сейчас продолжают это делать.
Предыстория:
- 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице. Это уже вторая массированная атака по Украине и столице в частности за последние 5 дней.
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- На второй день после атаки президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 39 человек. Позже количество жертв этого удара возросло. Только в Киеве погибли 28 человек.
- Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.