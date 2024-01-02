В Воздушных силах объяснили, сколько РФ может понадобится времени для нового удара с воздуха

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что России для подготовки новой ракетной атаки теоретически может понадобиться несколько дней.

Источник: Игнат в эфире телеканала "Киев24" и в комментарии УП

Прямая речь: "Для подготовки, я думаю, достаточно нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные. Каждая ракета программируется, забивается ее маршрут: где ей повернуть направо, налево, где подняться, и где и в какое время выйти на удар. Это все программируется соответствующими специалистами...

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Вопрос в ракетах: сколько они себе могут позволить выпустить в следующий, следующий и следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас".

Детали: По словам Игната, о конкретной дате или периодичности российских ударов Воздушные силы говорить не могут.

Офицер напомнил, что россияне уже давно перешли в неприкосновенный запас ракет, и сейчас продолжают это делать.

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