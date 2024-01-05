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Из-за того, что КНДР поставляет России баллистические ракеты, соберется Совбез ООН 

Алена ИвашкивПятница, 5 января 2024, 02:31
Из-за того, что КНДР поставляет России баллистические ракеты, соберется Совбез ООН 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН, ФОТО GETTY IMAGES

10 января члены Совета Безопасности ООН собираются обсудить поставки КНДР России баллистических ракет, которые используются в войне против Украины.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в X

Детали: По словам Кислицы, вопрос поставки КНДР России баллистических ракет и их использование против Украины станет предметом дискуссии в СБ ООН 10 января, на заседании, которое в координации с Украиной созывается партнерами-членами СБ.

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Темы: КНДРРосcияракетный удароружие
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