В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с должности в комитете

В Верховной Раде появился проект постановления об отзыве народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Источник: проект постановления №10391

Детали: Инициаторами постановления являются 11 нардепов, среди которых и глава комитета Александр Завитневич.

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Отмечается, что целью постановления является отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

По данным источников УП, членство Безуглой в комитете будет обсуждаться позже.

Дословно: "Руководствуясь положениями статьи 83 регламента Верховной Рады, статьи 7 закона "О комитетах Верховной Рады" предлагается отозвать народного депутата Безуглую Марьяну Владимировну с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

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Напомним: Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглую от должности заместителя председателя комитета.

Безуглая в течение года делала несколько громких заявлений относительно военных и ведения боевых действий. В частности, заявляла, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти.