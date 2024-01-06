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Patriot вже врятували тисячі життів, але може виникнути проблема з постачанням ракет – NYT

Роман ПетренкоСуббота, 6 января 2024, 14:37
Patriot вже врятували тисячі життів, але може виникнути проблема з постачанням ракет – NYT
фото: getty images

Системы ЗРК Patriot успешно отражают российские баллистические ракеты, которые могли бы нанести огромные потери и разрушения, но США не смогут долго поставлять ракеты к ним.

Источник: New York Times

Детали: Издание пообщалось с украинским военным Владимиром (он просил называть только его имя из-за чувствительности работы его подразделения), который работает за установкой Patriot.

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Он рассказал, как 11 декабря в 4 утра радар зафиксировал какую-то аномалию - позже оказалось, что это российская баллистическая ракета, которая летит в направлении Киева.

В то время, пока миллионы людей спали в домах, и уже не было времени, чтобы подать сигнал тревоги, украинские войска выпустили несколько американских ракет Patriot. Эта ночь была успешной для украинской ПВО.

Прямая речь Владимира: "Учитывая, что баллистические ракеты вызывают больше всего потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны идет на тысячи".

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Больше деталей: Издание отмечает, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять $2-4 млн за штуку.

Владимир вспоминает, что когда была сбита первая баллистическая ракета - 4 мая - все были очень удивлены, но после этого "доверие к оборудованию возросло".

В мае и июне во время одних из самых сложных атак с применением беспилотников, крылатых ракет, баллистических и гиперзвуковых ракет две украинские батареи "Патриот" сбили все 34 баллистические ракеты, которые Россия выпустила по Киеву.

Предыстория:

  • Украина постоянно нуждается в поставках зенитных управляемых ракет от западных партнеров для отражения массированных воздушных атак, отмечают в Воздушных силах ВСУ.
  • 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года россияне совершили две массированные атаки по Украине.
  • Ночью и утром 29 декабря Россия был крупнейший массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
  • 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.

Темы: ПВОВооруженные силывойнаракетный удар
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