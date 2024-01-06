Patriot вже врятували тисячі життів, але може виникнути проблема з постачанням ракет – NYT

Системы ЗРК Patriot успешно отражают российские баллистические ракеты, которые могли бы нанести огромные потери и разрушения, но США не смогут долго поставлять ракеты к ним.

Источник: New York Times

Детали: Издание пообщалось с украинским военным Владимиром (он просил называть только его имя из-за чувствительности работы его подразделения), который работает за установкой Patriot.

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Он рассказал, как 11 декабря в 4 утра радар зафиксировал какую-то аномалию - позже оказалось, что это российская баллистическая ракета, которая летит в направлении Киева.

В то время, пока миллионы людей спали в домах, и уже не было времени, чтобы подать сигнал тревоги, украинские войска выпустили несколько американских ракет Patriot. Эта ночь была успешной для украинской ПВО.

Прямая речь Владимира: "Учитывая, что баллистические ракеты вызывают больше всего потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны идет на тысячи".

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Больше деталей: Издание отмечает, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять $2-4 млн за штуку.

Владимир вспоминает, что когда была сбита первая баллистическая ракета - 4 мая - все были очень удивлены, но после этого "доверие к оборудованию возросло".

В мае и июне во время одних из самых сложных атак с применением беспилотников, крылатых ракет, баллистических и гиперзвуковых ракет две украинские батареи "Патриот" сбили все 34 баллистические ракеты, которые Россия выпустила по Киеву.

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