Игнат объяснил, что означает "ракет ПВО осталось на несколько атак РФ": Было уже
Украина постоянно нуждается в поставках зенитных управляемых ракет от западных партнеров для отражения массированных воздушных атак, отмечают в Воздушных силах ВСУ.
Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в Facebook
Детали: Офицер отреагировал на резонанс, который в СМИ вызвали слова командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева о том, что ракет к ПЗРК и систем Patriot "хватит лишь на несколько таких массированных атак".
По словам Игната, так было, и в прошлом году и сейчас. Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, даже - по насущной необходимости.
Зенитные ракеты для Украины - это дефицитный товар, как советские - к С-300 и Бук-М1, так и западные. Украина их не производит и постоянно получает от партнеров из разных стран.
В то же время офицер объясняет, что в Украине невозможно развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, ведь они непременно станут приоритетной целью для врага.
Поэтому, по словам Игната, международным партнерам следует помнить, насколько Украина нуждается в перманентных поставках боеприпасов, особенно - для отражения массированных атак с воздуха, как это произошло 29 декабря 2023 года и 2 января 2024-го. Для того, чтобы защищать себя и остальную Европу от терроризма российского агрессора.
Прямая речь: "Конечно, враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками. Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорогие ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители.
Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное - "НА НЕСКОЛЬКО АТАК"!
А на расее - "дурень думкой богатеет", надеются, запад оставит Украину с ними наедине! Это же было уже.
Держим строй!".
Предыстория:
- 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года россияне совершили две массированные атаки по Украине.
- Ночью и утром 29 декабря Россия был крупнейший массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
- Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Киеву 29 декабря по состоянию на 4 января составляет 32 человека
- 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
- На утро 3 января было известно, что в результате вражеской массированной атаки за прошедшие сутки в столице пострадали 54 человека, 2 человека погибли.