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Игнат объяснил, что означает "ракет ПВО осталось на несколько атак РФ": Было уже

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 января 2024, 22:30
Игнат объяснил, что означает ракет ПВО осталось на несколько атак РФ: Было уже
Юрий Игнат. фото "Новинарні"

Украина постоянно нуждается в поставках зенитных управляемых ракет от западных партнеров для отражения массированных воздушных атак, отмечают в Воздушных силах ВСУ.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в Facebook

Детали: Офицер отреагировал на резонанс, который в СМИ вызвали слова командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева о том, что ракет к ПЗРК и систем Patriot "хватит лишь на несколько таких массированных атак".

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По словам Игната, так было, и в прошлом году и сейчас. Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, даже - по насущной необходимости.

Зенитные ракеты для Украины - это дефицитный товар, как советские - к С-300 и Бук-М1, так и западные. Украина их не производит и постоянно получает от партнеров из разных стран.

В то же время офицер объясняет, что в Украине невозможно развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, ведь они непременно станут приоритетной целью для врага.

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Поэтому, по словам Игната, международным партнерам следует помнить, насколько Украина нуждается в перманентных поставках боеприпасов, особенно - для отражения массированных атак с воздуха, как это произошло 29 декабря 2023 года и 2 января 2024-го. Для того, чтобы защищать себя и остальную Европу от терроризма российского агрессора.

Прямая речь: "Конечно, враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками. Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорогие ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители.

Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное - "НА НЕСКОЛЬКО АТАК"!

А на расее - "дурень думкой богатеет", надеются, запад оставит Украину с ними наедине! Это же было уже.

Держим строй!".

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года россияне совершили две массированные атаки по Украине.
  • Ночью и утром 29 декабря Россия был крупнейший массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
  • Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
  • Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Киеву 29 декабря по состоянию на 4 января составляет 32 человека
  • 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
  • На утро 3 января было известно, что в результате вражеской массированной атаки за прошедшие сутки в столице пострадали 54 человека, 2 человека погибли.

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУракетный удар
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