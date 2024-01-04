Игнат объяснил, что означает "ракет ПВО осталось на несколько атак РФ": Было уже

Украина постоянно нуждается в поставках зенитных управляемых ракет от западных партнеров для отражения массированных воздушных атак, отмечают в Воздушных силах ВСУ.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в Facebook

Детали: Офицер отреагировал на резонанс, который в СМИ вызвали слова командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева о том, что ракет к ПЗРК и систем Patriot "хватит лишь на несколько таких массированных атак".

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По словам Игната, так было, и в прошлом году и сейчас. Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, даже - по насущной необходимости.

Зенитные ракеты для Украины - это дефицитный товар, как советские - к С-300 и Бук-М1, так и западные. Украина их не производит и постоянно получает от партнеров из разных стран.

В то же время офицер объясняет, что в Украине невозможно развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, ведь они непременно станут приоритетной целью для врага.

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Поэтому, по словам Игната, международным партнерам следует помнить, насколько Украина нуждается в перманентных поставках боеприпасов, особенно - для отражения массированных атак с воздуха, как это произошло 29 декабря 2023 года и 2 января 2024-го. Для того, чтобы защищать себя и остальную Европу от терроризма российского агрессора.

Прямая речь: "Конечно, враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками. Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорогие ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители.

Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам то постоянное - "НА НЕСКОЛЬКО АТАК"!

А на расее - "дурень думкой богатеет", надеются, запад оставит Украину с ними наедине! Это же было уже.

Держим строй!".

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