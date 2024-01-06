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Зеленский о массовых жертвах в Донецкой области: Без последствий для РФ не обойдется

Катерина ТищенкоСуббота, 6 января 2024, 18:35
Зеленский о массовых жертвах в Донецкой области: Без последствий для РФ не обойдется
РАЗРУШЕНИЯ В ПОКРОВСКОМ РАЙОНЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Президент Владимир Зеленский после ударов россиян по Покровскому району Донецкой области, в результате которых в субботу погибли более 10 человек, заявил, что Россия должна чувствовать, что ни один из таких ударов без последствий для нее не пройдет.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В эти часы в Покровске Донецкой области и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300. Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них – дети, к сожалению... Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

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Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не обойдется. Мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями".

Что предшествовало: В результате ударов россиян по Покровскому району Донецкой области в субботу, по предварительным данным, погибли 11 человек, среди которых 5 детей, еще 8 человек ранены.

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Темы: ЗеленскийДонецкая областьРосcиявойна
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