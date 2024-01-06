Обстрелы Никопольщины: есть погибший и пострадавшие, в том числе дети

В результате обстрелов Никопольского района в субботу погиб человек, еще два человека ранены, среди них 16-летняя девочка, также 4 людям понадобилась помощь врачей из-за сильного стресса.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрела Никопольщины 6 января, фото ОВА

Детали: В течение дня россияне совершили 12 артобстрелов Никопольщины и 3 удара дронами-камикадзе.

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От вражеского террора страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская сельская общины.

Дословно: "К сожалению, есть погибший и двое пострадавших. 16-летняя девочка и 66-летний мужчина получили осколочные ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Еще четырем людям понадобилась помощь врачей из-за сильного стресса. Среди них и 5-летний мальчик".

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Больше деталей: В районе повреждены 2 промышленных предприятия, 27 частных домов. 13 хозяйственных построек изуродованы, одна – сгорела. Огонь уничтожил и авто. Еще несколько машин побиты.

Задело солнечные панели, газопроводы, линии электропередач. Без света остались почти 2 тысячи семей.