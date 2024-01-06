В Днепре "Шахед" попал в жилой дом

Во время атаки вражеских ударных беспилотников в Днепре произошло попадание в многоквартирный дом, два человека обратились за медицинской помощью.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в видеообращении в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "Было попадание в дом, в котором жили 22 семьи. Но, к счастью, никто не пострадал, спасатели спасли 6 человек, из которых два ребенка.

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Два человека обратились в "скорую помощь".

Позже в ГСЧС опубликовали фото последствий вражеской атаки, а также уточнили, что, кроме повреждения дома, были повреждены автомобили.

Что предшествовало: Ранее Воздушные силы предупреждали об атаке вражеских ударных беспилотников на Днепр. СМИ сообщали о взрывах в городе.