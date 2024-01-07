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Украинские ракеты и БпЛА обходят российскую ПВО и поражают намеченные цели в Крыму – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 января 2024, 02:58
Украинские ракеты и БпЛА обходят российскую ПВО и поражают намеченные цели в Крыму – ISW
уничтожение пункта правления оккупантов в Саках. фото: ВС ВСУ

Согласно данным, проанализированным экспертами Института изучения войны (ISW), украинские ракеты и беспилотники "проникают сквозь российскую систему" ПВО и поражают намеченные цели во временно оккупированном Крыму.

Источник: ISW

Детали: Украинские войска проводят многодневную кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму и уже успешно поразили несколько целей по всему полуострову.

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В отчете напоминают, что российские источники утверждают, что в ночь с 5 на 6 января украинские силы нанесли удар по административному зданию на российском аэродроме в оккупированных Саках (Крым) четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.

МО России заявило, что российские силы уничтожили пять украинских беспилотников и четыре ракеты над Черным морем и Крымом в ночь с 5 на 6 января и шесть украинских ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря 6 января.

Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за успешное поражение целей на аэродроме Саки, но не уточнил, идет ли речь об украинских ударах 4, 5 или 6 января.

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Кроме того, украинские официальные лица и источники сообщают, что украинские силы также нанесли удары по радиолокационной системе противовоздушной обороны и центру связи в Евпатории, ответственному за координацию операций российской ПВО в оккупированном Крыму, складах боеприпасов вблизи Первомайского (82 км к северу от Симферополя) и российскому командному пункту под Севастополем, начиная с 4 января.

Аналитики заключают: украинские и российские сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают сквозь российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели.

Российский милблогер, связанный с Кремлем, заявил, что украинские силы наносят удары, направленные на ослабление российской системы ПВО над оккупированным Крымом.

Пока ISW не оценивает цель нынешней украинской кампании по нанесению ударов по российским тыловым районам в оккупированном Крыму.

Летом 2023 года украинские войска провели ударную кампанию против российской военной инфраструктуры, штабов, логистических маршрутов и объектов Черноморского флота, которая вытеснила российские военно-морские операции из западной части Черного моря и имела целью ослабить способность российских военных использовать Крым как плацдарм и тыл для оборонительных операций на юге Украины.

Ключевые выводы ISW за 6 января:

  • Украинские войска проводят многодневную кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму и успешно поразили несколько целей по всему полуострову.
  • Российский военный блогер утверждает, что войскам РФ необходимо улучшить планирование и координацию на тактическом и оперативном уровнях, чтобы российские наступательные операции могли выйти за рамки нынешней позиционной войны в Украине.
  • Предоставление Западом Украине систем противовоздушной обороны и ракет в кратко- и среднесрочной перспективе остается критически важным для развития украинской оборонно-промышленной базы, которая может поддержать военные усилия Украины против России в долгосрочной перспективе.
  • Российские и украинские войска продолжали позиционные бои вдоль всей линии соприкосновения 6 января.
  • Министерство обороны РФ продолжает стимулировать службу в российских вооруженных силах, рекламируя поддержку в получении жилья.
  • Российские оккупационные власти пытаются предоставлять базовые услуги жителям оккупированных районов Украины.

Темы: КрымвойнаISWВоздушные силы ВСУ
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