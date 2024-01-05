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Из-под Севастополя эвакуируют 100 человек – оккупационные власти

Алена ИвашкивПятница, 5 января 2024, 01:14
Из-под Севастополя эвакуируют 100 человек – оккупационные власти
Скриншот Google maps

Около 100 человек, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье, что возле Севастополя.

Источник: губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания оперштаба, ТАСС

Детали: Вывоз взрывоопасного предмета начнется 5 января утром.

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Предыстория: 

  • Во временно оккупированных Саках в Крыму 4 января прогремели взрывы, оккупанты сообщили об "атаке".
  • Также сообщается во взрывах в районе Севастополя и Новороссийска. В соцсетях публикуют вероятное фото работы ПВО в Новороссийске на юге России.
  • 4 января во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах в Севастополе и Евпатории. Враждебный Минобороны заявляет, что якобы уничтожили 10 ракет над полуостровом.
  • В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что около 15 часов 4 января Силами обороны поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севестополя.
  • В МО РФ отчитались, что противовоздушная оборона якобы уничтожила и перехватила 36 БПЛА над Крымом.

Темы: СевастопольэвакуацияКрым
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