Из-под Севастополя эвакуируют 100 человек – оккупационные власти

Около 100 человек, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье, что возле Севастополя.

Источник: губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания оперштаба, ТАСС

Детали: Вывоз взрывоопасного предмета начнется 5 января утром.

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